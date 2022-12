Nessuna notizia da un paio di giorni, 70enne trovato senza vita in casa

Non si avevano più notizie di lui da un paio di giorni, 70enne trovato senza vita in casa per cause naturali.

Dopo un paio di giorni senza alcuna notizia il professor Fabrizio Zani 70 anni, è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Sale Marasino: professore in pensione è stato colto da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. L'uomo viveva da solo: non era sposato, non aveva figli ed era figlio unico.

La preoccupazione della donna delle pulizie

L'ultima ad averlo visto è stata la donna delle pulizie, poi le telefonate senza risposta dei giorni successivi hanno fatto molto preoccupare la donna: sono così intervenuti i carabinieri i quali hanno confermato trattarsi di morte naturale. É stato infatti disposto nell'immediato il nullaosta per i funerali.

Un uomo riservato

Era conosciuto in paese, in passato era stato anche catechista. Un uomo descritto come molto colto ma anche particolarmente riservato, amante della solitudine molto gentile e disponibile. Lo si vedeva spesso tra le vie del paese. La sua non presenza per un paio di giorni aveva insospettito e preoccupato gli abitanti della zona, esattamente come accaduto per la donna delle pulizie. Preoccupazioni che, purtroppo, si sono rivelate fondate.