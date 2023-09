Municipio e palestra delle scuole sotto i ferri: al via i lavori

Municipio e palestra delle scuola sotto i ferri: al via i lavori a Rezzato.

Municipio e palestra sotto i ferri

Questi, in particolare, interesseranno gli impianti di illuminazione e fanno parte del finanziamento dell'Unione europea - nextgeneration eu. In questo caso l'investimento ammonta a 90mila euro, ad essere interessati saranno il Municipio e la palestra della scuola primaria Pietro Gorini di Virle. L'obiettivo perseguito con la messa a punto di questi interventi riguarda il risparmio energetico

Gli interventi

In Municipio saranno posizionati led a soffitto. In palestra verrà sostituito l'attuale sistema di illuminazione con strumenti più all'avanguardia tra i quali apparecchi a led con tanto di rilevatori di presenza proprio per evitare inutili sprechi di energia elettrica. le finestre della palestra, inoltre, saranno dotate di automazione gestionale. Previsto inoltre lo smantellamento dell'esistente quadro elettrico, al suo posto ne verrà collocato uno nuovo da parete. Saranno poi collocate delle plafoniere di emergenza con alimentazione autonoma.