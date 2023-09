Rezzato: al via a fine mese i lavori di asfaltatura.

Gli interventi sono stati programmati da parte dell'Amministrazione comunale per porre fine a gravi problemi di viabilità. L'operazione avrà un costo pari a 310mila euro a carico interamente del comune. Ad essere interessate saranno: via Cairoli, via Treponti, via Mazzini, via Gardesana, via Bixio, Caduti Piazza della Loggia, Cavour, Gramsci, Garibaldi e via Volta.

Finalità dell'intervento

L'intervento, in particolare, ha come obiettivo quello di rendere i marciapiedi sicuri per i pedoni anche con difficoltà motorie. Le tempistiche prevedono due step di lavori per un totale di sessanta giorni con particolare attenzione a non creare troppi disagi agli utenti. I lavori verteranno infatti su strade particolarmente frequentate durante tutta la giornata, facile quindi pensare che anche solo una temporanea interruzione del traffico comporterebbe problemi non indifferenti.

