Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie nel governo Meloni, è uno dei protagonisti dello spiedo Padano, l'ormai tradizionale manifestazione organizzata dalle sezioni della Lega di Coccaglio e di Rovato al Foro Boario. L'evento ha preso il via domenica 3 settembre alle 12, portando in Franciacorta numerosi esponenti del Carroccio: presente anche Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità.

Il ministro Calderoli a Rovato per lo spiedo Padano

"Ringrazio tutti gli organizzatori, so che c'è dietro tanto lavoro. Un ringraziamento speciale a Rita... E' passato un anno dall'ultima edizione dello spiedo Padano, e direi che ci ha portato bene: torno con la Lega al Governo e il ruolo di ministro. Ho dedicato più di metà della mia vita al progetto dell'autonomia, e vedere il Parlamento discuterne per me è molto importante. C'è chi mi accusa di voler dividere il Paese: è falso. Io non faccio l'interesse delle Regioni ricche a svantaggio di quelle meno sviluppate: i diritti devono essere garantiti ovunque"

Queste le parole del ministro Roberto Calderoli, che ha auspicato che l'autonomia differenziata sia legge dello Stato entro l'inizio del 2024.

Tra gli ospiti anche Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità

Di diritti delle persone più fragili ha parlato invece il ministro Alessandra Locatelli, evidenziando che va fatto un lavoro di squadra, coinvolgendo istituzioni, enti del Terzo settore e privati. Un appuntamento importante in questa direzione sarà l'Expo Aid, la prima edizione di un grande evento nazionale dedicato il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano che si svolgerà il 22 e 23 settembre 2023 al Palacongressi di Rimini. "Sarà un momento di aggregazione pe tutto il mondo sociale per tracciare delle linee comuni: le linee guida per la stesura del Piano nazionale disabilità", ha sottolineato.

Tanti esponenti del Carroccio in vista delle elezioni

Lo spiedo Padano ha radunato numerosi esponenti del Carroccio: amministratori locali, assessori regionali, onorevoli e membri del Parlamento Europeo. Tra i tanti ospiti anche il segretario provinciale della Lega Roberta Sisti, l'assessore regionale al Bilancio e finanza Davide Caparini, l'europarlamentare Oscar Lancini e molti altri. Il pensiero è andato alle Amministrative 2024, che coinvolgeranno tantissimi Comuni Bresciani, e alle elezioni europee in programma a giugno del prossimo anno.