Rezzato: al via i lavori di rinnovo della copertura del Palazzetto dello Sport

I lavori di rinnovo della copertura al Palazzetto dello Sport in via Giovanni XXIII sono ufficialmente iniziati. Si prevede che l'intervento durerà al massimo 35 giorni. L'esigenza di questa ristrutturazione è stata accelerata dal grave evento climatico del 21 luglio, durante il quale la guaina bituminosa che rivestiva la copertura si è completamente staccata e caduta, danneggiando anche le gronde e le lamiere laterali.

Il nuovo progetto

Il nuovo progetto prevede l'applicazione di membrane a due strati di grandi dimensioni e vulcanizzate, per garantire una totale impermeabilità. Inoltre, verranno aggiunti nuovi profili in alluminio per conferire un aspetto rinnovato al palazzetto, che ha visto recentemente anche il rinnovo del suo parquet da basket.

La spesa prevista per i lavori è di 68mila euro, con la ditta Lattoneria Bresciana di Collebeato incaricata dell'esecuzione e il progetto a firma dell'ingegnere Stefano Marelli dell’Ufficio Servizi Tecnici Gestione del Territorio del Comune di Rezzato.

Primo di altri interventi in programma

Come fanno sapere dall'Amministrazione comunale questo intervento rientra in un piano più ampio di miglioramento delle strutture sportive di Rezzato. Prossimamente, infatti, si assisterà al rifacimento della Pista di Atletica, al rinnovo degli spogliatoi del Campo di Calcio di via De Gasperi e a lavori di manutenzione alla Palestra Goini.