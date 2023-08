Morì dopo la rissa in strada, domani i funerali di Donadoni

Morì dopo la rissa in strada con un ciclista, domani i funerali di Donadoni.

L'ultimo saluto a Mario Donadoni

Al termine degli accertamenti disposti dal Magistrato la salma di Mario Donadoni, scomparso al seguito di una rissa degenerata per strada con un ciclista, è ritornata alle cure dei famigliari. Ora la salma si trova nella casa del commiato di Pini ad Offlaga in via Mazzini, con la veglia prevista per oggi, venerdì, alle 19.30. Al suo capezzale l’intera famiglia, gli amici di sempre e i suoi concittadini. L’ultimo saluto sarà invece domani, sabato, alle 10 nella parrocchiale di Faverzano. Fra qualche giorno le sue ceneri verranno riposte nel camposanto del paese.