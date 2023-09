E’ passato un anno e nessuno in paese ha dimenticato Filippo Gilberti, per tutti "Baba", scomparso un anno fa a causa a soli 14 per un malore accusato sul campo da calcio. Soprattutto gli amici non hanno dimenticato una persona, calciatore in erba e sempre allegro, a cui erano davvero tanto affezionati.

Morì a 14 anni dopo un malore: gli amici in campo per ricordare "Baba"

Baba era così, capace di entrare nei cuori di tutti, con la sua simpatia, la sua voglia di fare aveva conquistato davvero tutti e tutti erano rimasti sconvolti quando un anno fa il malore che aveva avuto sul campo da calcio gli era stato fatale. Proprio dagli amici è arrivata questa idea e proprio gli amici sono riusciti ad organizzarla nel migliore dei modi: la scorsa domenica si è svolto il primo Memorial Filippo Gilberti.

Il Consiglio dei ragazzi ha dato vita ad un bellissimo torneo di calcio per giovani e bambini domenica scorsa presso il campo da calcio dell’oratorio. Un successo straordinario per questa prima edizione che ha visto giocare, divertirsi e ricordare Baba ben 6 squadre di bambini e 2 composte dai suoi amici più cari. Questo è stato il modo più bello e autentico di ricordare un amico che è mancato troppo presto e che grazie al suo buon cuore e alla sua autenticità è riuscito ad entrare nei cuori di tutti, un momento a cui non è mancata anche il sindaco Laura Alghisi e del parroco don Tiberio Cantaboni.

I ragazzi sono stati bravissimi: hanno pensato a tutto, sono stati volenterosi e organizzati, hanno curato ogni dettaglio.

Del resto c’era da aspettarselo perché tutto doveva essere perfetto per Baba, non resta che darsi appuntamento al prossimo anno.

Tutte le foto del Memorial