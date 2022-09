Grande partecipazione e profonda commozione alla fiaccolata e ai funerali di Filippo Gilberti

Grande partecipazione nella serata di ieri (sabato 10 settembre 2022) alla fiaccolata in ricordo di Filippo Gilberti scomparso a soli 14 anni.

Grande commozione

Il 14enne è arrivato venerdì 9 settembre 2022 a Verolavecchia, il parroco don Tiberio Cantaboni ha messo a disposizione la parrocchiale dei santissimi Pietro e Paolo Apostoli. Nel corso della fiaccolata si è respirata una grandissima emozione vissuta con grande compostezza. Il don ha ringraziato i genitori per la testimonianza di grande forza soprattutto nell'atto generoso dell'espianto degli organi, ha poi ricordato Filippo come un bambino buono sottolineando come ci si ricordi sempre della bontà, non dell'intelligenza e della forza ma della bontà si. La fiaccolata si è poi conclusa davanti all'abitazione del 14enne con la deposizione di una corona di fiori, per riportarlo a casa simbolicamente.

Questa mattina (domenica 11 settembre 2022) si sono tenuti i funerali, grande la partecipazione tanto da riempire la chiesa, in molti si sono disposti anche fuori dalla stessa. Presenti tutti i compagni di scuola, dell'oratorio e di calcio. Presenti anche le autorità cittadine. Ad officiare la cerimonia don Tiberio Cantaboni.

"Siamo qui per condividere questo grande dolore, siamo qui per sostenere e condividere questo momento - ha detto don Cantaboni - Oggi preghiamo insieme per Filippo che è già tra le schiere degli angeli. Tantissime le persone che in questi giorni sono venuti a pregare e vegliarlo."

Gli amici hanno ideato le preghiere dei fedeli per Filippo, pregano per lui per la famiglia e sperano che riposi in cielo.

Toccante il ricordo di una compagna

"Grazie a te l’infanzia é stata più bella, ciao Baba".

Le parole del sindaco Laura Alghisi

"Siamo qui, ognuno di noi, per darvi un po' di forza per superare questo momento. Il sorriso che Filippo ti regalava riempiva il cuore".

A piangerlo il papà Ivan, la mamma Giulia, il fratello Edoardo, il nonno Cinto e la nonna Cristiana.