Inaugurata la mostra Maria Dalai e la Grande Guerra

Villa Alghisi Montini è nuovamente teatro di un'importante evento culturale che racconta uno spaccato della comunità verolavecchiese durante la Grande Guerra.

Maria Dalai e la Grande Guerra

Venerdì sera nella splendida cornice di Villa Montini, il sindaco Laura Alghisi ha inaugurato la mostra "Maria Dalai e la Grande Guerra" alla presenza delle autorità cittadine, del curatore Roberto Consolandi e della professoressa Maria Dalai Emiliani senza la quale questo importante evento non sarebbe stato possibile. La mostra infatti è articolata su 270 documenti appartenenti al Fondo Benemerita maestra Maria Dalai, che in tutto si compone di circa 7mila documenti, interamente donato al Comune di Verolavecchia dalla professoressa Dalai Emiliani, nipote della maestra. "La finalità della bellissima iniziativa è rivolta a mostrare, conservare, tutelare e promuovere il Fondo Benemerita maestra Maria Dalai 1902–1936, e altresì a riscoprire l’identità della Comunità di Verolavecchia, con l’obiettivo che l’Archivio Storico Comunale possa essere veicolo di esposizioni, luogo dei saperi, dello studio e della ricerca: una dimora pedagogica e didattica vocata ad accogliere i vari linguaggi espressivi e multietnici, un bene e un patrimonio storico culturale soprattutto rivolto ai bambini e ai giovani, all’inclusività, con l’ottica di un rinnovata attenzione internazionale per le nuove realtà storiche e sociali", ha spiegato il curatore Consolandi che durante la serata ha ben illustrato l'esposizione nei dettagli.

"Questa è una mostra molto innovativa - ha spiegato la professoressa Dalai - Qui sono esposti una serie di documenti d'archivio appartenenti al Fondo Maria Dalai, che non solo raccontano la sua vita, ma quella della comunità intera". Soddisfazione anche nelle parole del sindaco Alghisi che ha ringraziato i numerosi sponsor e gli enti che hanno patrocinato e supportato nella realizzazione dell'evento tra cui il Ministero della Cultura della provincia di Brescia, l'associazione Comuni Terre Basse, Pro Loco di Verolavecchia, grazie anche al nulla osta da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia e della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Provincia Autonoma di Trento e grazie anche alla preziosa collaborazione con il Museo storico italiano della grande Guerra che ha prestato due divise dell'epoca e alcuni cortometraggi sulle scene di guerra sulle montagne.

L'esposizione

La mostra si articola in svariate sezioni: la famiglia Dalai: ritratto della Maestra Maria Dalai; la Grande Guerra: vita di uomini al fronte e di trincea, battaglie e operazioni militari; corrispondenze: lettere, cartoline, immagini di propaganda e satira; impegno civile: opere umanitarie e caritative, delegazioni, comitati, associazioni; Monumento ai Caduti: il Parco delle rimembranze, 83 soldati fra gli alberi. GB Montini e la “Tragedia umana”; infine

Cortometraggi -Videoproiezioni e galleria di immagini virtuali emozionali della Prima guerra mondiale. La mostra rimarrà visitabile fino a domenica 7 luglio, dal giovedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30.

