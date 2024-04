La casa famiglia Francesca apre le sue porte

Questi sono centoquaranta metri quadri d’amore: tanto è grande la casa famiglia Francesca inaugurata domenica scorsa alla presenza di una marea di amici.

La Casa famiglia Francesca

Una festa per tutti, per Matteo Cervati e Clorinda Lo Pilato per i bambini a loro affidati e per i tanti amici che hanno voluto condividere con loro questo momento pieno di gioia. La casa famiglia, anche se è stata inaugurata solo ora, è attiva da dicembre, ma il progetto di Matteo e Clorinda è partito da lontano. "Dopo tre aborti avevamo deciso di non provare più ad avere figli - hanno raccontato - Poi siamo andati ad una serata informativa a Manerbio in cui si parlava di adozione e affido: dopo quella serata abbiamo deciso che quella poteva essere la nostra strada".

E così è stato. Matteo e Clotilde avuto in affido prima due gemelli, poi adottato un bambino, ed ora la famiglia è ulteriormente cresciuta e la realtà della casa famiglia ha preso forma: qui possono essere ospitati fino a cinque bambini, ad ora sono in quattro. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a creare questa realtà - ancora Matteo - Come casa famiglia abbiamo rapporti molto più stretti e continuativi con i Servizi sociali, in questo modo riusciamo ad avere una progettualità specifica per ogni ragazzo, perché ognuno di loro ha necessità diverse". Nella casa famiglia Francesca, chiamata così in onore dalla madre di Clorinda, possono essere ospitati bambini dai 0 ai 17 anni sia normodotati che con bisogni speciali.

Un vanto per la comunità

"Le persone che fanno queste scelte hanno un grande cuore - ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Anna Tirelli - Questa casa famiglia è un bene per l’intera comunità, racconta di una realtà che si apre agli altri in un momento storico in cui è più facile chiudersi, questo è non solo importante, ma molto bello". Dopo la benedizione della casa da parte del parroco don Tiberio Cantaboni la festa è proseguita per tutto il pomeriggio.

La casa famiglia Francesca inizia nel migliore dei modi: con una giornata ricca d’amore e di risate.