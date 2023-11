Modifica il numero della targa per non prendere la multa ma...viene beccato.

Una vicenda assurda ma accaduta davvero. Il protagonista è un cittadino di Prevalle il quale aveva modificato il numero di targa della sua auto con il chiaro intento di eludere i controlli e di non prendere la multa per eccesso di velocità, multe che vengono comminate a seguito di segnalazione da autovelox. Il risultato che è riuscito ad ottenere è stato l'esatto opposto: il soggetto in questione si è infatti visto recapitare una super multa.

L'auto è risultata non in regola: l'assurdità

In particolare l'autista ha modificato i numeri della sua targa sostituendo un 6 con un 8 ma la tecnologia non gli ha perdonato la mossa: le telecamere del comune di Mazzano dotate di un sistema di controllo targhe hanno subito notato che la vettura in questione era sprovvista di assicurazione. O meglio, l'auto con targa originale era in regola ma avendo sostituito il 6 con l'8 risultava non in regola.

Multa e auto sequestrata

La Polizia Locale ha così provveduto al controllo dell'autovettura, gli agenti non avrebbero mai pensato di trovarsi di fronte ad una targa falsa. Una volta scoperto il tutto all'autista è stata comminata una multa di 3mila euro con conseguente sequestro del mezzo.