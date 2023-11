Un uomo con coltello, consumatori di sostanza stupefacente e rapporti intimi in luoghi non isolati: la scoperta della Polizia Locale a Rezzato. Tre situazioni limite che gli agenti della Polizia Locale di Rezzato hanno scoperto nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio che avvengono soprattutto durante le pre serali e notturne.

Un uomo con coltello, si aggirava con fare sospetto

Nei giorni scorsi, in particolare, durante la consueta attività di pattugliamento e controllo, nella frazione di Virle, è stato identificato un soggetto il quale, con fare sospetto, si aggirava a bordo della sua vettura. L'uomo è stato sottoposto a sequestro, a seguito del quale, è stata rinvenuta la presenza di un coltello pericoloso prontamente sequestrato. Il soggetto è stato denunciato per porto abusivo di arma impropria, oltre che per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Sostanza stupefacente

Altri tre soggetti invece, a seguito del controllo del parco principale della stessa frazione, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e “cocaina” e, pertanto, segnalati alle rispettive Prefetture della Repubblica quali consumatori.

Rapporti intimi in luoghi non isolati

Cinque i soggetti pesantemente sanzionati in quanto colti nell’atto di consumare rapporti sessuali in alcune vie non isolate del comune di Rezzato.

Continueranno i controlli a tappeto sul territorio

Gi agenti della Polizia locale hanno fatto sapere che: