"Inasprimento delle sanzioni e delle conseguenze legali per chi abbandona i rifiuti: una strada da sempre seguita dall’Amministrazione comunale di Chiari che ora trova una sponda anche nella recente modifica legislativa sul tema".

Arriva l’inasprimento delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti

Infatti, a partire dallo scorso 10 ottobre, è entrata in vigore la legge 137/2023, la quale stabilisce che ora l’abbandono di rifiuti da parte di soggetti che non sono titolari di impresa o responsabili di Enti non è più un illecito amministrativo, ma diventa a tutti gli effetti un reato contravvenzionale. Nello specifico, ora è possibile punire l’abbandono di rifiuti non più con un’ammenda da 300 a 3000 mila euro, ma con una multa da minimo 1.000 a 10.000 euro: sanzione che può essere aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi. La disposizione peraltro non modifica quanto disposto dal Dlgs 152/2006 che prevede la pena dell’arresto e/o dell’ammenda (fino a 26.000 euro) per i titolari di imprese ed i responsabili di Enti che abbandonano rifiuti.

Un cambiamento molto importante per le Amministrazioni che da sempre combattono contro l’inciviltà di chi inquina il verde pubblico e che ora avranno così uno strumento più incisivo per far rispettare la legalità e il decoro.

L'intervento

Sul tema è intervenuto l'assessore Domenico Codoni: