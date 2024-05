Oggi, sabato 18 maggio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato ospite a Chiari. Giancarlo Giorgetti è arrivato all'auditorium di via Lancini ospite della Lega.

Il Ministro Giorgetti ospite d'onore a Chiari

In occasione della campagna elettorale (che vede il Centrodestra riunito sotto il candidato unico Gabriele Zotti, in "sfida" con Domenico Codoni, Roberto Goffi, Alessandro Gozzini e Marco Salogni), il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha tappa a Chiari. La sezione clarense della Lega ha organizzato l’incontro con i candidati alle elezioni europee, gli onorevoli Oscar Lancini (assente per un problema improvviso) e Simona Bordonali, e per l’occasione è arrivato anche l’ospite d’eccezione all'auditorium della scuola primaria di via Lancini.

A fare gli onori di casa il segretario provinciale della Lega, Roberta Sisti.