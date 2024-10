"Milzano in fiore" conquista la sagra.

Un grande successo

É stata un successo la prima edizione di “Milzano in fiore”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Milzano in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed inserito nella Sagra Madonna del Rosario tenutasi da giovedì 3 a lunedì 7 ottobre 2024.

“È un’idea che macinavamo da tempo e ci siamo detti perché non inserirla nella sagra” confidano gli organizzatori.

"Milzano in fiore"

Accolta nella cornice verde del parco comunale, una vera perla naturale, hanno preso “vita” simpatici spaventapasseri sapientemente confezionati ad hoc con l’aiuto della cittadinanza, delle contrade, dei bambini delle scuole, dei nonni della casa di riposo. Attività di decorazione e dimostrazioni hanno lasciato il posto alle attività a tema zucca in perfetta armonia col periodo autunnale. Vivaisti, hobbisti, in tutto sono stati una quindicina gli espositori che hanno lavorato in sinergia per rendere indimenticabile l’esperienza. E considerata l’aura di stupore e meraviglia assaporata, si può dire che l’obbiettivo è stato centrato.

“Non volevamo fare una semplice una mostra mercato – precisano dalla Pro Loco – ma sensibilizzare le persone sulle tematiche del rispetto della natura, tutela dell’ambiente e avvicinarla al giardinaggio ammirando la bellezza dei fiori”.

Non a caso, presenti per dare il proprio contributo anche Legambiente e Parco Oglio Nord.

“Questo è solo un punto di partenza” assicurano dalla regia.

La gallery