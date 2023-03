Mattinata di fuoco: due incidenti in pochi minuti tra Rodengo e Gussago

Mattinata di fuoco sulle strade tra Rodengo Saiano e Gussago. Entrambi si sono verificati nella tarda mattinata di oggi (martedì 14 marzo 2023) verso le 12 sulla Corde Molle tra Rodengo Saiano e Gussago.

Mattinata di fuoco sulle strade bresciane: due incidenti a distanza ravvicinata

Andando in ordine cronologico il primo si è verificato in galleria, nella Sp19 a poca distanza dallo svincolo di Ronco di Gussago. Ad urtarsi due auto una delle quali è poi finita a sbattere contro il guardrail. Tre le persone ferite: una donna di 57 anni e due ragazzi rispettivamente di 24 e 25 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. Ancora da chiarire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro che è al momento al vaglio della Polizia Locale.

Da segnalare, inoltre, che pesanti sono state le ripercussioni sulla viabilità verso nord a causa del traffico rallentato.

Il secondo sinistro sempre sulla Sp19

A Rodengo Saiano si è invece verificato il secondo incidente, sempre sulla Sp 19: anche in questo caso, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo. A scontrarsi due autovetture. Anche in questo caso non si conosce l'esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che questo secondo sinistro si sia verificato a causa delle code che si sono formate dopo il primo incidente.