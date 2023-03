La chiamata ai soccorsi è partita prima dell'1, in via Brescia a Pontevico. Un ciclista è stato investito.

Ciclista investito: soccorsi in azione in via Brescia

Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma prima dell'1, oggi, sabato 11 marzo, un ciclista è stato investito a Pontevico. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Fortunatamente, però, il 35enne è stato trasportato in ospedale a Manerbio in codice giallo.

Soccorsi sul posto

In pochissimo tempo, in via Brescia, si sono precipitati l'automedica e i soccorritori della Croce bianca di Brescia per prestare le cure necessarie al ciclista vittima dell'incidente. Sul posto anche le Forze dell'ordine per i rilievi del caso. Fortunatamente, nonostante lo spavento, il 35enne (secondo quanto riportato da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) non sarebbe in pericolo di vita.