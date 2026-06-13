Manerbio: più controlli per la sicurezza dei cittadini

Hanno preso parte alle operazioni i Carabinieri di Manerbio, Leno e Gambara, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova e di personale della Polizia Locale di Manerbio

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio a Manerbio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Verolanuova e della Polizia locale del Comune, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei furti in abitazione, dell’immigrazione irregolare e dei fenomeni di degrado urbano.

Sotto osservazione le vie del centro

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Tutto è scaturito da una situazione di insicurezza che si trascinava ormai da anni, culminata in una violenta aggressione, venerdì 8 maggio, culminata in un arresto, tanto da spingere l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Vittorielli a firmare un’ordinanza di chiusura anticipata di alcuni esercizi commerciali finalizzata a rafforzare la sicurezza urbana, ora prosegue l’attività di monitoraggio delle Forze dell’ordine. Tale attività, svolta nel pomeriggio di venerdì 12 nel centro abitato di Manerbio, ha interessato in particolare via San Martino, vicolo Venezia, via Matteotti, piazza Falcone e le principali vie e piazze cittadine, dove le pattuglie hanno intensificato la vigilanza nelle fasce orarie ritenute maggiormente sensibili. È stata inoltre vigilata l’area della locale stazione ferroviaria, con un prolungato posto di controllo finalizzato a vigilare sugli spostamenti dei cittadini e delle persone di passaggio al fine di provenire la commissione di reati in una zona ritenuta particolarmente sensibile per il mantenimento della sicurezza urbana. Altri controlli sono stati eseguiti nella centrale Piazza Italia, senza riscontri di particolare rilievo.

Un’operazione congiunta

Al servizio hanno preso parte militari delle Stazioni Carabinieri di Manerbio, Leno e Gambara, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova e di personale della Polizia Locale di Manerbio, che ha concorso alle attività con tre agenti. Nel corso del servizio sono stati effettuati controlli mirati nelle aree ritenute maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, nonché posti di controllo lungo le principali arterie stradali del territorio.

Il bilancio dell’attività

Il bilancio complessivo dell’operazione evidenzia l’identificazione di 83 persone, il controllo di 35 veicoli e l’ispezione di 4 esercizi pubblici, tra cui 3 bar ed una tabaccheria. Tre utenti della strada sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada; uno di essi, alla guida di un veicolo con revisione scaduta, è stato segnalato ai competenti uffici della Motorizzazione Civile per i conseguenti adempimenti e per la regolarizzazione della posizione amministrativa del mezzo. L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio finalizzato a rafforzare la sicurezza urbana e la percezione di legalità da parte dei cittadini, contribuendo al contempo a sviluppare un’efficace azione di prevenzione e deterrenza nei confronti dei comportamenti illeciti.