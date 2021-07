L'uomo è stato beccato in flagranza dai militari della Stazione locale, che stavano monitorando la situazione dopo che, nei giorni scorsi, era arrivato in caserma un referto medico che riportava alcuni traumi sofferti dalla donna in seguito alle violenze domestiche subite.

Maltrattava la compagna: arrestato a Iseo un 32enne

I Carabinieri della Stazione di Iseo hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 1989 domiciliato in paese per maltrattamenti nei confronti della compagna convivente di 37 anni. La situazione era monitorata dai militari dell’Arma dopo che, a fine giugno, era arrivato in caserma un referto medico che riportava alcuni traumi sofferti dalla donna in seguito a violenze domestiche subite e per cui era intervenuta la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari.

Quel giorno la pattuglia di Iseo ha fatto visita all’abitazione della coppia per sincerarsi dello stato dei rapporti tra i due giovani. Sull’ingresso i militari hanno subito notato le fresche escoriazioni che la 37enne presentava sul braccio. Alla richiesta di come si fosse ferita, la donna con tono dimesso ha minimizzato l’accaduto. Pertanto, vista la situazione di pericolo, i carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza del compagno. Dopo la convalida è stata disposta la detenzione in carcere.