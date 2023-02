Malore fatale per un 61enne, è morto sotto casa

Malore fatale sotto casa per un 61enne.

Malore fatale per un 61enne

L'uomo nella tarda serata di sabato 4 febbraio 2023 si è sentito male, accusando dolori allo stomaco. Per questo, accompagnato dalla compagna, si è recato alla Guardia medica, dove è stato visitato e gli è stato consigliato di recarsi al Pronto soccorso. Tuttavia, il 61enne ha preferito tornare a casa. E proprio mentre stava per rientrare nella sua abitazione, nel quartiere di via Reverberi, è stato colpito un malore.

Non c'è stato nulla da fare

Un infarto che non gli ha lasciato scampo. Vano si è rivelato, infatti, il tempestivo intervento dei soccorsi, che si sono precipitati sul posto con più mezzi. Allertati anche i carabinieri della stazione di Rovato che, di pattuglia sul territorio, sono rapidamente sopraggiunti sul luogo della tragedia per i rilievi del caso. La dinamica, comunque, è apparsa fin da subito drammaticamente chiara e non si è reso necessario l'intervento del magistrato.