Doveva essere una giornata di festa, invece purtroppo si è trasformata in tragedia. Domenica 15 gennaio un anziano è stato colto da un malore mentre pranzava al ristorante, in corso Bonomelli a Rovato. E nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare: l'87enne è stato stroncato da un infarto.

Malore al ristorante a Rovato: muore un anziano

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 14 di domenica 15 gennaio. Sul posto, in un rinomato ristorante di Corso Bonomelli a Rovato, si sono precipitati i soccorsi: due ambulanze, tra cui quella dei Volontari di Adro, e un'auto medica. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'87enne, residente in Franciacorta: l'infarto gli è stato fatale. Allertati anche i carabinieri della stazione di Rovato, per i rilievi di rito, anche se è fin da subito apparso evidente che si è trattato di una tragica fatalità.