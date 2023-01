Accusa un malore, si accascia sulla porta di casa: per lui non c'è stato nulla da fare

Una storia dal tragico epilogo quella di questo pomeriggio (venerdì 27 gennaio 2023) a Ospitaletto, accusa un malore: per lui nulla da fare.

Accusa un malore, per lui non c'è stato nulla da fare

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 16.30 in codice rosso in vicolo Ledro vicino al centro di Ospitaletto. Un uomo, classe 1975, di colore lì residente ha accusato un malore, lo hanno trovato accasciato sulla porta di casa.

L'intervento dei soccorritori

I soccorritori giunti sul posto hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare: oltre all'infermierizzata da Ospitaletto è arrivata anche l'ambulanza da Brescia con il medico ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riferito dai vicini di casa l'uomo soffriva di problemi cardiaci, chi l'ha visto dice che si è sentito male mentre si trovava sulla porta, aveva manifestato la necessità di uscire per prendere aria e poi si è accasciato a terra senza vita.