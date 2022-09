Lutto per la scomparsa di Paola, numerosi i messaggi di cordoglio

Comunità in lutto per la prematura scomparsa di Paola Valetti, aveva 55 anni.

Numerosi messaggi di cordoglio

Viveva a Gussago dove era molto attiva e particolarmente apprezzata, aveva fatto davvero tanto per il paese. Sono stati infatti numerosi i messaggi di cordoglio che sono seguiti alla notizia della sia dipartita dopo aver lottato per alcuni mesi contro una malattia che, purtroppo, non le ha lasciato scampo.

"Ciao Paola, mancheranno le tue composizioni contadine la tua risata, mancherai tu"; "Una notizia davvero triste"; "Sei sempre stata disponibile e collaborativa con tutti, ci mancherai"; "Sarai sempre nei nostri cuori"; "Porterò sempre con me il ricordo di una persona solare e molto attiva, riposa in pace"; "La persona più buona e di cuore conosciuta a Gussago"; "Ricorderò per sempre la tua dolcezza e la tua voglia di fare".

I funerali

L'ultimo saluto in programma oggi (giovedì 29 settembre 2022) nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta alle 15.30. A piangere la sua scomparsa i due giovani figli. Numerose le persone attese.