Lutto per la scomparsa di Francesco Signorini, per tutti Cecchino

Lutto per la scomparsa di Francesco Signorini (Cecchino)

Si è spento nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2023 all'età di 88 anni Francesco Signorini (ma da tutti conosciuto come Cecchino). Di Mazzano ha saputo negli anni animare la comunità: era scrittore e animava il carnevale e il Canzoniere di Mazzano oltre ad essere lo speaker storico della polisportiva di Ciliverghe. Oltre a prestare la sua voce per il mondo dello sport si esibiva come cantante per la casa di riposo. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio giunti alla notizia della sua dipartita così come numerosi sono stati i ricordi di coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel loro cammino.

L'ultimo saluto

I funerali saranno celebrati domani (sabato 21 gennaio 2023) alle 14.30 nella chiesa parrocchiale San Filippo Neri a Ciliverghe con partenza dalla sua abitazione alle 14.15. La salma verrà poi tumulata nel cimitero locale. Questo pomeriggio (venerdì 20 gennaio 2023) alle 17.30 si terrà la veglia di preghiera. A piangerlo la moglie Adele, i figli Sonia con Fabio e Jacopo, don Nicola, il fratello Gianni. I cortei funebri dall’abitazione alla Parrocchiale e dalla Parrocchiale al Cimitero seguiranno a piedi.