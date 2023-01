Addio al presidente dell'Anpi: Campodonico si è spento a 78 anni

Chiari in lutto per la scomparsa di Gian Franco Campodonico. Il presidente dell'Anpi si è spento a 78 anni.

Addio al presidente dell'Anpi

Persona buona e onesta, sempre disponibile e propensa al dialogo, Gian Franco Campodonico è venuto a mancare, giovedì, a 78 anni. Lo storico presidente dell’Anpi di Chiari (ruolo del quale andava fiero) che tutti, almeno una volta nella vita, hanno visto in sella alla sua bicicletta, si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari: la moglie Amalia Lorenzi, i figli Roberto e Anna, i nipoti e tutti i parenti.

La Leonessa

Proprio con la moglie, nel 1979, aveva aperto la Trattoria La Leonessa, una garanzia nell’ambito della ristorazione clarense e non solo. Solo qualche mese fa, il locale aveva ottenuto il riconoscimento di Bottega storica da parte di Regione Lombardia.

Il funerale

In attesa dei funerali, Campodonico riposa alla Casa del Commiato di Mombelli, in via Rudiano. Le esequie saranno celebrate sabato, alle 14.30, in Duomo.

Il cordoglio

La sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità che si è stretta intorno alla famiglia in un caldo abbraccio al quale si unisce anche tutta la redazione di ChiariWeek.