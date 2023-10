Lutto a Rodengo Saiano per la scomparsa della professoressa Maria Grazia Bruschi.

Lutto a Rodengo Saiano: addio alla professoressa Bruschi

La donna, 73 anni, si è spenta domenica 22 ottobre 2023 dopo aver lottato da tempo contro una malattia che non le ha lasciato scampo. La triste notizia ha fatto subito il giro del paese e soprattutto è giunta ai numerosi studenti e studentesse frequentanti in passato la scuola secondaria di primo grado "San Benedetto da Norcia". La professoressa Bruschi ha infatti insegnato per oltre trent'anni italiano, storia e geografia.

L'ultimo saluto

Questa mattina (mercoledì 25 ottobre 2023) si sono tenuti i funerali all'Abbazia Olivetana. A pinagerla il marito Giuseppe, i figli Don Francesco e Alberto con la piccola Aurora.