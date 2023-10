Addio a Mariagrazia Legnante, oggi i funerali

Addio a Mariagrazia Legnante, oggi (mercoledì 25 ottobre 2023) i funerali.

Addio a Mariagrazia

Una notizia che ha lasciato uno strascico di dolore in tutti coloro che la conoscevano: si è spenta a soli 47 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Era considerata un pilastro per la polizia locale di Nave.

L'abbraccio della comunità

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della sua prematura dipartita.

In primis dall'Amministrazione comunale

Anche Atar odv Brescia ha fatto le sue condoglianze

"L’associazione Atar Odv si stringe a Gigi, Sofia e Moka per la prematura scomparsa di Mariagrazia Legnante, per tutti conosciuta come la vigilessa Graziella del comune di Nave (bs) persona sensibile e disponibile al benessere animale nonché sostenitrice della nostra mission.

Con stima, Il Presidente".

"IPA Brescia è vicina al personale del Comando Polizia Locale di Nave (BS) per l'improvvisa perdita della cara collega Mariagrazia Legnante. Ai colleghi della PL, ai dipendenti e amministratori del Comune di Nave e alla famiglia, giungano le nostre condoglianze e un abbraccio come segno di vicinanza". "Il presidente, il direttivo e tutta l'AUDACES Valle del Garza rivolgono le più sentite condoglianze ai familiari di Mariagrazia Legnante, agente della Polizia Locale di Nave, per la sua improvvisa scomparsa. Che la terra ti sia lieve".

L'ultimo saluto

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 14 nella parrocchia di Maria Immacolata a Nave.