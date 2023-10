Nave in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Mauro Guerra: il giorno dei funerali

Nave in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Mauro Guerra.

Nave in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco

La comunità è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco che si è spento mercoledì 11 ottobre 2023 all'età di 78 anni. Ha ricoperto il ruolo di primo cittadino dal 1982 al 1989 e dal 1993 al 2001. É stato anche un professore molto conosciuto e apprezzato in particolare in Valsabbia ma anche oltre i suoi confini. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della sua dipartita. Tra questi quelli che lo ricordano come un amministratore accorto nei confronti del suo territorio: "Sei stato un grande sindaco per Nave" si legge sui social tra le tante dimostrazioni di vicinanza alla famiglia. Non sono mancati neppure pensieri riguardo alla serietà della sua persona. Parole di cordoglio sono state espresse anche da parte dell'Amministrazione comunale.

L'ultimo saluto

I funerali si terranno oggi (venerdì 13 ottobre 2023) alle 14 nella Chiesa Parrocchiale di Nave partendo dalla Sala Consiliare del Comune di Nave in Via Paolo VI n.17 (Orari di visita 9-12 / 15-18), a seguire il corteo proseguirà per il cimitero di Nave.