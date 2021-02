L’ultimo saluto a Andrea Olmi, morto in un incidente a soli 28 anni

L’ultimo saluto a Andrea Olmi si è tenuto oggi. Tanti i presenti al funerale del giovane morto in un incidente lunedì sera.



L’ultimo saluto a Andrea Olmi

I comezzanesi e i cizzaghesi hanno salutato per l’ultima volta Andrea Olmi. Dopo la tragedia di lunedì sera il paese della bassa si è stretto attorno alla famiglia per accompagnare il 28enne nell’estremo saluto. Purtroppo, l’incidente a bordo della sua auto non gli ha lasciato scampo.

Il funerale si è tenuto oggi

Il funerale si è tenuto giovedì 18 nel primo pomeriggio. Già dalle 14 la via della parrocchiale era gremita di gente, amici, parenti, semplici conoscenti per dare l’ultimo addio al giovane.

Le esequie si sono tenute nel campo sportivo da calcio dell’oratorio, luogo caro ad Andrea. La messa è stata presieduta dal parroco don Jordan Coraglia, assieme a don Gianluca Montaldi, a don Mauro Rocco e a don Sergio Merigo. Toccante la sua predica che ha ricordato il valore della presenza e della comunità, in questo momento di lutto e di tragedia. Tutti hanno ricordato il sorriso di Andrea, la sua bontà, la sua disponibilità e la sua gentilezza.

Anche il vescovo si è unito al dolore

Anche il vescovo Pierantonio Tremolada ha voluto essere presente con una lettera che è stata letta alla famiglia e ai presenti. Toccanti le parole rivolte a mamma Anna, a papà Giambattista e alla sorella Francesca e al nipote. Anche i coscritti e i parenti hanno letto due lettere al termine del funerale (che sarà pubblicata integralmente sul numero di domani di ChiariWeek).

L’incidente di lunedì

L’incidente è avvenuto nella campagna est al confine con Roccafranca e Rudiano sulla Sp20. Sul posto, lunedì sera, si sono precipitati i soccorsi, i pompieri e la Polizia Stradale. Per il giovane, però, è stato tutto vano.