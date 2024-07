Addio a Giovanni Fiorini, si è spento a 103 anni.

Lutto per la scomparsa di Giovanni Fiorini

Lutto a Castelcovati (dove abitava) e a Castrezzato paese di origine della famiglia per la scomparsa di Giovanni Fiorini: si è spento ieri (giovedì 11 luglio 2024).

Nato il 15 novembre del 1921 da una famiglia di agricoltori di Castrezzato, primo di 8 fratelli, aveva vissuto sulla propria pelle le atrocità della Seconda Guerra Mondiale e i pesanti lavori forzati a cui era stato costretto durante la prigionia in Germania, dopo essersi rifiutato di combattere al servizio delle milizie-fasciste contro l’Italia di Badoglio e la Repubblica di Salò. Lui, al contrario di molti altri partiti e mai tornati, si era riunito alla famiglia e aveva creato la propria con la moglie Maddalena, da cui ha avuto sette figli. Uomo di valore, ogni anno in occasione del suo compleanno, i vertici dell'Arma Bresciana lo andavano a trovare a casa per fargli gli auguri.

L'ultimo saluto

I funerali si terranno domani (sabato 13 luglio 2024) alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria con partenza dalla Casa del Commiato Mombelli a Chiari in via Rudiano. Dopo la cerimonia si proseguirà verso il tempio crematorio. Questa sera (venerdì 12 luglio 2024) alle 19.45 si terrà la veglia di preghiera. Nel necrologio si leggono i ringraziamenti che la famiglia ha voluto tributare all'Arma dei Carabinieri e all'Associazione Combattenti e Reduci per la vicinanza.