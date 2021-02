Tragico incidente a Comezzano-Cizzago, muore ragazzo di 28 anni

Tragico incidente a Comezzano-Cizzago nella serata di lunedì 15 febbraio, muore ragazzo di 28 anni. La vittima è Andrea Olmi, residente in paese.

Muore ragazzo di 28 anni

Tragico incidente a Comezzano-Cizzago sulla strada provincia Sp20. Purtroppo Andrea Olimi non ce l’ha fatta. Il sinistro è avvenuto a pochi passi dal confine ovest del paese di Comezzano-Cizzago con Rudiano e Roccafranca. Una autovettura si è schiantata all’altezza della seconda curva dopo il cimitero cizzaghese. Il giovane ha fatto tutto da solo.

Sul luogo dell’impatto subito i soccorsi

Sono stati allertati subito i soccorsi per soccorrere il guidatore dopo il ribaltamento del veicolo. Sul posto, dopo l’Sos diramato alle 20.27, la Polizia stradale, i Vigili del fuoco di Chiari, due ambulanze da Roccafranca e della città. Allertato anche l’elisoccorso. Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L’impatto contro un albero nel fosso a lato della carreggiata

L’impatto è stato troppo violento e per il ragazzo alla guida, Andrea Olmi, 28 anni, non c’e stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite al torace e al capo del giovane, che viaggiava da solo. Secondo le prime ricostruzioni, al vaglio delle Forze dell’ordine, l’automobile sarebbe uscita di strada da sola. Da accertare le cause del sinistro. I soccorsi e i pompieri hanno lavorato fino a tarda ora per liberare la salma della lamiere della vettura accartocciata.