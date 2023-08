Litiga con un ciclista che gli provoca una ferita alla testa: il 65enne è morto agli Spedali Civili di Brescia.

I fatti risalgono a mercoledì 26 luglio 2023, il 65enne di Offlaga era uscito di casa con la moglie per chiarire quanto accaduto nel pomeriggio: un ciclista di Dello stava percorrendo via Longo nel centro di Faverzano quando, giunto in prossimità della canonica, è stato costretto a modificare leggermente la propria traiettoria perché sul lato della strada una persona stava tagliando l 'erba. In quel momento stava sopraggiungendo l'auto di una donna la quale, per non investire il ciclista, ha deviato dalla traiettoria. In seguito a questa manovra è nata una discussione che ha turbato la signora, mentre il ciclista ha ripreso la sua strada.

Il tragico epilogo a una decina di giorni di distanza dall'accaduto

Giunta a casa ha raccontato al marito la vicenda e da qui scaturisce la sciagurata decisione di inseguire il ciclista per chiarire la questione. Raggiunto il dellese poco dopo la cascina Rovata è nata la discussione che è degenerata: il ciclista ha colpito il 65enne che è finito a terra sbattendo la testa con violenza. Trasportato agli Spedali Civili di Brescia è stato ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico, dopo aver subito un delicatissimo intervento. A distanza di circa una decina di giorni l'uomo è spirato.

Al momento non si conoscono ancora le date dei funerali.