Ciclista litiga con una donna, il marito lo insegue e scatta la rissa: grave 65enne.

Lite in strada diventa tragedia

Sono ore di apprensione quelle che i cittadini di Faverzano stanno vivendo in queste ore, in attesa di conoscere lo stato di salute del 65enne, ricoverato in prognosi riservata la Civile.

Il tutto prende avvio nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, quando la moglie con la sua vettura casualmente incrocia la traiettoria di un ciclista.

La signora suona il clacson per farlo spostare e il ciclista avvicinatosi alla macchina impreca e da alcuni pugni sulla capotte. Non aspettandosi una simile reazione, spaventata torna a casa e trova il marito sulla soglia della porta.

Racconta l’accaduto e decidono di inseguire il ciclista.

Raggiunto alla fine di via Molino nasce un diverbio, dalle parole si passa ai fatti e l'uomo riceve un pugno in viso dal ciclista

La caduta per terra non sembrava al primo momento avesse conseguenze, tanto che viene trasportato all’ospedale di Manerbio in codice verde, ma il sangue continuava ad uscire dalla testa.

Sono stai quindi allertati i soccorsi.

L’ambulanza ha portato il malcapitato a Manerbio e qui i medici, vista la ferita, hanno deciso per il trasferimento al Civile.

Durante il trasporto verso Brescia il 65enne è entrato in coma ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La prognosi è riservata per le prime 48 ore.

Ora l’aggressore rischia una denuncia per tentato omicidio preterintenzionale.

In paese ora si prega perché l'uomo, un buon padre di famiglia, torni fra i suoi affetti.

Leggi ulteriori dettagli e l'articolo completo su Manerbio Week, in edicola da venerdì 28 luglio