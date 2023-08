A distanza di dieci giorni dalla rissa, restano gravi le condizioni del 65enne

Restano gravi le condizioni del 65enne aggredito dal ciclista che aveva discusso con la moglie. I fatti risalgono alla scorsa settimana scorsa e sono stati innescati da un fatto banale.

Dopo la rissa, ancora grave il 65enne

I famigliari e gli amici di Mario Donadoni, sono in trepidante attesa di buone notizie dal Civile, che tardano ad arrivare, sul suo stato di salute. Come già pubblicato, la vicenda trae origine da un fatto banale: il ciclista di Dello percorrendo via Longo nel centro di Faverzano, giunto in prossimità della canonica, è stato costretto a modificare leggermente la propria traiettoria perché sul lato della strada una persona stava tagliando l’erba con il decespugliatore. In quel momento stava sopraggiungendo l’auto di Teresa, la moglie di Mario che, visto lo scarto della bici, per non investire il ciclista, ha deviato dalla traiettoria.

La discussione

In seguito a questa manovra è nata una discussione che ha turbato la signora, mentre il ciclista ha ripreso la sua strada. Giunta a casa ha raccontato al marito la vicenda e da qui scaturisce la sciagurata decisione di inseguire il ciclista per chiarire la questione. Raggiunto il dellese poco dopo la cascina Rovata è nata la discussione che è degenerata portando all’esito conosciuto. Ora Mario è in terapia intensiva tenuto in coma farmacologico, in attesa di miglioramenti, a quel punto i medici decideranno di svegliarlo.

Per ora siamo nelle mani del Signore e preghiamo in un pronto ristabilimento, attendiamo notizie da Brescia.

E' quanto ribadito dai familiari. Forza Mario, resisti, i tuoi cari ti aspettano a casa.