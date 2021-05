L’Interspar è chiusa ma potrebbe essere acquistata da un imprenditore

Interspar di Orzinuovi: la serranda è chiusa e i dipendenti stanno ancora aspettando le retribuzioni e l’avvio della cassa integrazione, tuttavia si intravede la speranza dell’acquisto del punto vendita.

Supermercato chiuso ma si accende la speranza

Sono trascorse poche settimane da quando l’Interspar, il grosso supermercato in centro paese del gruppo Alco, ha chiuso i battenti e Orzivecchi ha perso uno dei punti vendita.

Una questione, quella locale, che è passata sotto al più stretto silenzio e riserbo nonostante le smentite dei dipendenti del gruppo, alla fine il punto vendita ha chiuso.

I dipendenti non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, così come l’Amministrazione comunale e ci hanno pensato i sindacati della Cgil a fare chiarezza specialmente perché molti in paese, nelle ultime settimane, hanno lamentato la mancanza del supermercato.

Una perdita forte soprattutto per i residenti, che devono spostarsi a Orzinuovi, dove ci sono ben altri colossi e alcuni, che non possono spostarsi, per avere un determinato tipo di merce devono arrangiarsi come possono.

