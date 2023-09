Travagliato è la città dei cavalli, anche nei motori. Scalpitano le auto e moto d’epoca che oggi, domenica 24, parteciperanno alla seconda edizione di «Travagliato cavalli nel motore», evento a cura del Comune ed A.S.T in collaborazione con Jolly Time. La manifestazione, aperta ad auto, moto e sidecar immatricolati entro il 1979, aveva riscosso grande successo al suo esordio, «andando ben oltre ogni rosea aspettativa - ha confessato il sindaco Renato Pasinetti - Solitamente questo tipo di eventi viene proposto sottoforma di gara, per noi la competizione è fra chi si diverte di più». La bellezza non sta solo nei mezzi vintage, ma anche nella splendida cornice paesaggistica che accompagnerà i partecipanti lungo un percorso di 145 chilometri.

Le auto e moto d'epoca scalpitano con la "Travagliato Cavalli nel motore"

«Quest’anno il tour è legato al progetto di Brescia e Bergamo Capitale della Cultura 2023», ha spiegato l’Assessora Lucia Chiaraschi che, insieme al vicesindaco Christian Bertozzi, è stata organizzatrice delle due edizioni. «Toccheremo entrambe le province, costeggiando le due sponde del lago d’Iseo, passando per la Franciacorta». A rendere accessibile la corsa sono gli sponsor, in particolare il Colorificio Dalera che insieme al team si è occupato dell’organizzazione.

Dopo la felice collaborazione dello scorso anno, confermata anche la presenza della Jolly Time che con Giovanni Riva si dice pronta ad «un appuntamento socializzante». Anche i social saranno protagonisti dell’evento e permetteranno di coinvolgere copiloti e pubblico da casa e alla fine della giornata premieremo alcuni equipaggi che si sono distinti, ha chiosato il vicesindaco Bertozzi.

La gara

La gara, nata come esperimento nel 2022, si è poi rivelata un’interessante punto di ritrovo per gli amanti dei motori e non solo, che punta a diventare tappa fissa del calendario travagliatese. «La Travagliato Cavalli è nata nel 1980 ed ha una data fissa che ruota attorno al 25 aprile o al 1° maggio, avendo una struttura già allestita abbiamo valutato la possibilità di realizzare una seconda fiera - ha raccontato il vicesindaco- Pensando al futuro, sposteremo la Travagliato cavalli nel motore nel periodo primaverile, in modo da coinvolgere le persone e creare un altro momento di aggregazione».

Le vetture partiranno da piazza Libertà attorno alle 9; la carovana prosegue verso Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Rodengo Saiano, Ome, Polaveno, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Pisogne, Lovere, Riva di Solto, Tavernole Bergamasca, Predore, Sarnico, Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco. Dopo il pranzo in Franciacorta, si continua per Cazzago San Martino, Bornato, Passirano, Paderno Franciacorta, Castegnato, Brescia, Roncadelle, Torbole Casaglia, tornando a Travagliato verso le 17 per le premiazioni (qui l'ininerario).