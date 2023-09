Incidente a Travagliato, 46enne rimane incastrato nell'auto

Incidente a Travagliato poco dopo delle 14

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 14 di oggi (giovedì 14 settembre 2023) a Travagliato in via Mulini.

Dinamica ancora da chiarire nel dettaglio, sul posto i soccorsi

Resta da chiarire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro, da una prima ricostruzione pare che l'uomo (46 anni) alla guida pare sia finito contro un ostacolo. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze. Presenti anche i Vigili del Fuoco per estrarlo dal veicolo e la Polizia Locale per la gestione del traffico. L'uomo è sempre rimasto cosciente.

Seguono aggiornamenti