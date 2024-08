Passaggi a livello chiusi al traffico per consentire i lavori sulla rete ferroviaria. Il sindaco di Cazzago San Martino, Fabrizio Scuri, ha firmato diverse ordinanze che ne stabiliscono il fermo.

Lavori sulla rete ferroviaria: chiudono i passaggi a livello

Il Comune di Cazzago San Martino avvisa la cittadinanza che, causa lavori sulla rete ferroviaria, diversi passaggi a livello resteranno chiusi al traffico.

Si tratta di quello di via Basso Castello, fermo dalle 22 alle 6 da martedì 6 agosto a sabato 10 agosto (come da ordinanza n. 73/2024) e quello di via Pieve Vecchia, dalle 22 alle 6, da lunedì 5 agosto a sabato 10 agosto (vedasi ordinanza n. 74/2024).

Lavori non in contemporanea

Si precisa che gli attraversamenti di via Basso Castello e via Pieve Vecchia non verranno mai chiusi simultaneamente fatto salvo inderogabili esigenze tecniche, ad oggi non prevedibili, che riguarderanno una sola notte per massimo 1/2 ore.

Infine, il passaggio da via Villa di Sopra sarà chiuso da venerdì 2 agosto a venerdì 9 agosto (vedasi ordinanza n. 75/2024) e comunque fino a fine lavori.