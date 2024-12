Ladro si arrampica sul muro del condominio, spaventato dal vicino si butta nei cespugli.

Si arrampica sul muro del condominio, ladro cade nei cespugli

É successo nella serata di ieri (domenica 8 dicembre 2024) a Ciliverghe di Mazzano in via Giacomo Matteotti: il ladro si stava arrampicando sulla facciata del condominio quando per fare irruzione all'interno dell'appartamento e rubare. Qualcosa però non è andato secondo i piani: mancava poco per entrare nell'abitazione, quando il ladro è stato notato da un vicino che ha reagito.

In fuga

Il malvivente in preda al panico sarebbe caduto finendo su una siepe. Non ha riportato nessuna grave conseguenza, si è infatti trattato di un volo di pochi metri. Una volta tornato sulle sue gambe si è dato alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri che, nel frattempo, erano stati allertati dai vicini.