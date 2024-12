Provocano incidenti e scappano: la Locale identifica cinque conducenti negli ultimi 20 giorni.

Sono cinque episodi distinti la quale risoluzione è giunta pochi istanti dopo l'accaduto. Il loro verificarsi risale agli ultimi venti giorni e vede al centro cinque conducenti che si sono dati alla fuga dopo aver causato incidenti stradali. In particolare in due occasioni i conducenti, dopo aver danneggiato alcuni manufatti appartenenti a privati, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Negli altri due casi, invece, ad essere coinvolti sono stati beni pubblici: in particolare ad essere danneggiati sono stati pali di arredo urbano. A seguito dell'accaduto i conducenti si sono allontanati senza comunicare all'Ente quanto successo. E poi l'ultimo caso che ha visto coinvolto un camionista: quest'ultimo, dopo essersi scontrato contro un'auto condotta da una donna anziana in via XXV Aprile a Rezzato, si è dato alla fuga. La donna, alla soglia degli 80 anni, ha annotato parte della targa di immatricolazione del veicolo e si è poi rivolta agli agenti. Questi ultimi, in breve, sono riusciti a rintracciare l'uomo, 50 anni, di Parma che si trovava in zona per lavoro. Convocato in Comando è stato riconosciuto dall’anziana automobilista.

Cosa spetta loro

Tutti e cinque i conducenti dovranno rispondere di fuga da incidente stradale senza feriti. Si vedranno notificare una pesante sanzione amministrativa e la decurtazione di punti dalla patente di guida.