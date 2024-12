Cane bloccato in una grotta da un giorno: operazioni sospese, si riprende domani

Aggiornamento delle 19.10: le operazioni di salvataggio sono state sospese, i Vigili del fuoco riprenderanno domani, lunedì 9 dicembre.

I Vigili del Fuoco di Brescia stanno operando nei boschi sopra Sulzano per recuperare un cane rimasto bloccato in una grotta: l'intervento, cominciato nella serata di ieri (sabato 7 dicembre) e complicato dalle condizioni metereologiche, è ancora in corso.

Stando alle prime informazioni, il cane è di proprietà di un cacciatore residente a Polaveno che ieri assieme al suo animale stava battendo i boschi attorno alla località. Una zona molto frequentata dagli speleologi perché ricca di cavità naturali, alcune accessibili, altre difficili da esplorare in quanto troppo strette e poco pratiche: proprio qui, forse nel tentativo di inseguire una preda, sarebbe finito il cane, senza poi riuscire a uscire. Non riuscendo a recuperarlo, il suo padrone ha chiamato i soccorsi, che da ieri sera sono all'opera per trarre in salvo l'animale.

La cavità, un pertugio tra i monti sopra il Sebino, è ben nota agli speleologi del Montorfano, che l'anno scorso avevano provato ad esplorarla e disostruirla ma senza successo a causa dell'aria e delle aperture troppo strette. Sul posto da ieri sera si sono date il cambio diverse squadre dei Vigili del fuoco di Brescia, dotato anche di martelli demolitori per cercare di aprire un varco e liberare il cane.

Operazioni complicate dal freddo e dalla neve, che ieri sera ha coperto tutti i boschi, e dal buio: attualmente sono ancora in corso.

