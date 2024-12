Infortunio sul lavoro, operaio cade da un carroponte.

Cade da un carroponte, infortunio sul lavoro a Isorella

Attimi di grande apprensione questa mattina (lunedì 9 dicembre 2024) a Isorella. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 9.20 in codice rosso in via dell'Industria.

Dalle prime ricostruzioni pare che ad essere coinvolto sia un operaio di 49 anni caduto da un carroponte, in particolare da un'altezza di circa sei metri. L'uomo ha riportato un trauma cranico e alla schiena.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto l'elisoccorso che ha trasportato il 49enne agli Spedali Civili di Brescia, un'automedica e un'ambulanza. Presenti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici di Ats.