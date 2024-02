Lacrime per la scomparsa di Mauro Previdi

L'intera comunità si è stretta al dolore della famiglia per l'ultimo saluto a Mauro Previdi, scomparso improvvisamente a 59 anni.

Lacrime: addio a Mauro Previdi

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, tutta Villachiara ha voluto partecipare alla funzione per Mauro Previdi. La parrocchiale non ha potuto ospitare i tanti intervenuti che hanno assistito al rito officiato dal parroco don Ettore Gorlani dall'esterno della chiesa.

Molto conosciuto in paese

Previdi era conosciuto da tutti in paese: abitava nella frazione di Villabuona con la moglie Stefania, la figlia Marika e i suoceri, operaio in un'azienda metalmeccanica a Borgo San Giacomo, aveva un carattere solare e aperto che gli ha sempre permesso di entrare in contato con la gente. Tanto che viveva con passione l'impegno civico che lo aveva visto sedersi nella sala consiliare come assessore. L'Amministrazione guidata da Laura Bonfiglio ha diffuso un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia proprio per ricordate il suo grande impegno verso la comunità.