Addio a Sofia, aveva solo 26 anni.

Aveva solo 26 anni, addio a Sofia

Si è spenta improvvisamente a soli 26 anni, Sofia Filippini. A portarla via un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La ragazza era studentessa di medicina: pare che si sia sentita male improvvisamente mentre si trovava nella sua abitazione di Rezzato dove tornava nel fine settimana per stare con la famiglia. I primi soccorsi le sono stati dati dalla madre (medico) e, successivamente a giungere sul posto i sanitari del 118 i quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un lutto improvviso e che ha spezzato una giovane vita. Una perdita che ha lasciato sgomenti i cittadini di Rezzato. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti una volta appresa la notizia della dipartita della giovane.

L'ultimo saluto

I funerali si svolgeranno domani (venerdì 9 febbraio 2024) alle 14.30 nel Santuario della Madonna di Valverde a Rezzato con partenza dalla Casa funeraria La Cattolica. La salma proseguirà poi per il tempio crematorio Sant'Eufemia.