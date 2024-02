La comunità ucraina scende in piazza a Rovato contro la propaganda filorussa

E’ mascherata come un’opera artistica, ma è propaganda. C’è questa ferma convinzione dietro alla manifestazione pacifica di protesta promossa domenica 18 febbraio a Rovato, in piazza Cavour, dalla comunità ucraina bresciana. Un grido di indignazione contro la decisione del centro sociale 28 Maggio, che ha sede nella cittadina franciacortina, di proiettare il film “Il testimone” sabato 24 febbraio nella propria sede di via Europa.

La comunità ucraina scende in piazza a Rovato

Striscioni macchiati di rosso, simbolo di quel sangue versato dagli innocenti, vittime designate di ogni guerra. Cartelli che invitano alla pace. Una bandiera coi colori giallo e blu e un enorme cuore rosso, per condensare il dolore di un popolo intero. Così la comunità ucraina bresciana alle 15 di domenica 18 febbraio è scesa in piazza Cavour per protestare pacificamente contro la proiezione prevista per sabato 24 febbraio al centro sociale di via Europa. "Il film è propaganda filorussa che noi riteniamo inaccettabile. Stiamo parlando di crimini contro l'umanità: con questo film stanno sostenendo omicidi, morte", questa la posizione delle referenti della protesta.

Chiesta la cancellazione dell'evento

La manifestazione di domenica era stata preceduta da una lettera aperta per chiedere al Comune di Rovato di bloccare la proiezione. Una richiesta che non era però possibile accontentare, perché si tratta di un evento in uno spazio privato, e non in una sala pubblica. Da qui la decisione della comunità ucraina di scendere in piazza. "Il centro sociale 28 Maggio dice che ciascuno dopo avere visto il film penserà con la propria testa, ma già facendolo vedere stanno facendo propaganda filorussa! L'Italia è un Paese democratico, questo è inaccettabile", hanno proseguito.

Massiccia la presenza di forze dell'ordine (Polizia Locale e carabinieri) ma la protesta si è svolta in modo pacifico e senza alcun disordine.

Alcune foto della protesta

Ecco alcune foto della protesta in piazza Cavour.