L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo di una domenica di festa per la città di Rovato, che in mattinata aveva accolto le celebrazioni per l'anniversario della battaglia di Nikolajewka. Una colonna di fumo si è levata in zona stazione, nel tratto di via Lazzaretto che scorre parallelamente a via Lombardia, prima di proseguire nelle frazioni. A prendere fuoco dei rifiuti abbandonati a bordo della strada. Un incendio che, fortunatamente, è stato domato in tempi rapidi dai Vigili del fuoco.

Incendio in zona stazione a Rovato

Il rogo è partito da alcuni rifiuti abbandonati in una zona, purtroppo, soggetta a scarichi abusivi, come confermato dall'assessore Pieritalo Bosio, che si è subito precipitato sul luogo dell'incendio. Nonostante i ripetuti interventi di pulizia effettuati nell'area, ubicata in zona stazione, a una manciata di metri dall'ex consorzio agrario, gli incivili hanno colpito anche domenica 18 febbraio. Le indagini sulla natura dell'incendio sono tuttora in corso, ma non si può escludere il dolo. Un aiuto nella ricostruzione dell'accaduto potrà arrivare dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. La cosa importante, per il momento, è che le fiamme siano state domate tempestivamente dai Vigili del fuoco, senza intaccare le sterpaglie e soprattutto il boschetto retrostante.

Intervento tempestivo

Sul posto è sopraggiunta anche la Polizia Locale di Rovato. Già intorno alle 13 l'intervento di spegnimento dell'incendio era concluso e l'area messa in sicurezza. Solo dalle successive indagini si potrà fare chiarezza su quanto realmente accaduto.