La caserma dei Carabinieri mai finita in onda su Striscia La Notizia

pontoglio

Nelle scorse settimane il sindaco Alessandro Pozzi si era rivolto alla redazione del programma per parlare della struttura, quasi completata ma ormai ferma da anni

Striscia la notizia è arrivata a Brescia. A Pontoglio, nello specifico, davanti alla caserma dei Carabinieri, una struttura che rischia di essere obsoleta ancor prima di essere inaugurata. Si perché l'opera, studiata e avviata per essere messa a servizio della comunità e dell’Arma, è ferma da anni.

Caserma dei carabinieri ferma da secoli: il sindaco si rivolge a Striscia La Notizia

"Seppur ultimata al 90% da anni, non ha ancora visto la sua apertura e l’effettiva funzionalità. Sono stufo di sentire solo promesse, i vari enti mi hanno rimbalzato a destra e a sinistra senza poi, nella sostanza, darmi risposte certe", erano le parole del primo cittadino che nelle scorse settimane aveva scritto alla redazione di Striscia La Notizia per portare all'attezione del programma (e di tutti) la problematica. Uno "spreco di denaro pubblico, fermo lì da anni, come una cattedrale nel deserto", aveva incalzato. I lavori sono iniziati nel 2008 e, prima dell’inizio della pandemia (quindi nel 2020) si parlava di un vicinissimo taglio del nastro. Ora l'opera si può dire conclusa al 90%: il resto, nonostante i solleciti del sindaco Pozzi, è rimasto incompiuto e non ci sono certezze sulle tempistiche.

Il suo appello, almeno questa volta, non è rimasto inascoltato. La scorsa settimana la troupe del programma televisivo, guidata dall'inviato Capitan Vestosa, si è recata a Pontoglio per le riprese. Il servizio è andato in onda ieri sera, venerdì 13 maggio: qui il link del video.