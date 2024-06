Abbandona rifiuti sul territorio, beccato dalla Locale: giro di vite a Pontoglio per l'inciviltà

"Tolleranza zero per i delinquenti che non rispettano il territorio, la tutela dell'ambiente e il rispetto delle leggi sono la nostra priorità". Le parole del sindaco di Pontoglio Alessandro Pozzi, a seguito dell'ennesimo casa di abbandono di rifiuti: ma grazie al lavoro della Polizia Locale, anche questa volta il responsabile è stato individuato e multato.

Abbandona rifiuti sul territorio, beccato dalla Locale

Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni rifiuti abbandonato nella zona di via Monte Adamello/Boscolevato: la Polizia Locale si è quindi messa subito al lavoro per risalire all'incivile e, grazie a un attento incrocio di dati, è riuscita a identificare e rintracciare il trasgressore che verrà convocato presso il Comando per

l'identificazione. Per lui, così come prevede la legge, è prevista una denuncia penale: rischia l'arresato da tre mesi ad un anno o una sanzione che va dai 2600 ai 26mila euro, a cui si aggiunge il rimborso delle spese per ripulire l'area dai suoi rifiuti.

Giro di vite a Pontoglio per l'inciviltà: "tollerenza zero"

"Tolleranza zero", ha esordito il primo cittadino, spiegando come siano in corso tre ulteriori indagini di polizia giudiziaria per far luce su altrettanti episodi di abbandono rifiuti nel centro del paese. "La polizia locale è vicina alla soluzione di questi casi per individuare e punire i responsabili, dimostrando che gli incivili che danneggiano l'ambiente non resteranno impuniti - ha continuato - La salvaguardia del territorio è un obiettivo primario per tutti e le autorità locali continueranno a lavorare per garantire che sia rispettata da tutti i cittadini. Un sentito ringraziamento al comandante della Polizia Locale Antonio Montesano e all'agente Oscar Bagattini per la tempestiva individuazione dei trasgressori. Avere un ufficio attento a queste situazioni, è fondamentale per la tutela dell'ambiente che ci circonda e in cui viviamo"