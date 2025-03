Addio al 38enne Samuele Forlani: «Ci mancherai, eri uno di noi»

«Un fulmine a ciel sereno». Sono queste le uniche parole che vengono in mente pensando alla prematura scomparsa di Samuele Forlani, venuto a mancare mercoledì all’età di 38 anni.

A darne il triste annuncio è stata la famiglia, con la mamma Nicoletta, il papà Emidio e la sorella Valeria, che Samuele ha lasciato improvvisamente ad un passo dal suo 39esimo compleanno (sarebbe stato a marzo). Una morte inaspettata che, mercoledì, ha lasciato attonita l’intera comunità di Pontoglio, dove il giovane, come i suoi affetti, era molto conosciuto e profondamente stimato.

«Una brava persona, come la sua famiglia, rispettosa e disponibile nei confronti degli altri - ha raccontato il sindaco Alessandro Pozzi, spiegando che la notizia è arrivata quale fulmine a ciel sereno - Come Amministrazione siamo vicini alla madre, al padre, alla sorella e ai parenti tutti. Sicuri che Samuele lascerà un vuoto incolmabile nell’intero tessuto pontogliese, associativo, sportivo e in qualunque contesto sia riuscito a portare il suo sorriso».