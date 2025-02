Buone notizie per i residenti all’incrocio tra via Francesca e via Dante, a Pontoglio: a breve sarà infatti attivo nella zona uno speciale semaforo T-Red, che garantirà una maggiore sicurezza a tutti i pedoni, in particolare agli studenti che frequentano la primaria.

A Pontoglio i pericoli della strada si fermano al semaforo rosso

Il dispositivo, infatti, è progettato per registrare i conducenti che passano con il rosso, che verranno poi sanzionati. L’obiettivo principale? Contrastare il superamento del limite di velocità e di mantenere l’ordine nel traffico stradale; la durata del giallo, invece, rimarrà invariata, mantenendo la consueta durata di quattro secondi totali. Una misura resa necessaria dal comportamento di molti guidatori che, di fronte al semaforo giallo, invece che arrestare il mezzo premevano invece sull’acceleratore pur di non fermarsi allo stop, entrando nell’incrocio a più di 80 km/h e creando un pericolo per se stessi e per gli altri in un’area densamente frequentata dai bambini. Un pericolo che non si ripeterà più grazie alla decisione della Commissione Sicurezza e del gruppo di minoranza, che ha approvato l’installazione, e al lavoro della squadra della Polizia Locale che, guidata dalle direttive del comandante Antonio Montesano, ha ritenuto necessaria l’introduzione di questa innovazione.

L’apparecchiatura sarà installata in via sperimentale nelle prossime settimane: un passo in avanti significativo verso il rispetto della sicurezza stradale, per un ambiente più sicuro e rispettoso della comunità e dei cittadini.